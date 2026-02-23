Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 11:40

Kim Jong-un reeleito secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, foi reeleito secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, durante um congresso extraordinário, informou, este domingo, a agência de notícias estatal. O congresso costuma realizar-se de cinco em cinco anos e é a reunião mais importante do partido.

