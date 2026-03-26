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Austrália proíbe entrada de pessoas com passaporte iraniano por seis meses

Lusa 09:13
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Departamento dos Assuntos Internos indica que o governo tomou essa decisão para "proteger a integridade e a sustentabilidade do sistema de migração".

As autoridades australianas proíbem a partir desta quinta-feira que pessoas com passaportes iranianos entrem no país, e por uma período de seis meses , seja para fins turísticos ou de trabalho.

Austrália proíbe entrada de iranianos por seis meses para proteger sistema de migração
Austrália proíbe entrada de iranianos por seis meses para proteger sistema de migração CTK via AP Images

"As viagens para a Austrália estão temporariamente restritas para visitantes com passaportes iranianos", lê-se num comunicado do Departamento de Assuntos Internos da Austrália.

Sem mais detalhes, o departamento indica que o governo tomou essa decisão para "proteger a integridade e a sustentabilidade do sistema de migração".

O governo iraniano ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão de Camberra.

A medida surge após a Austrália ter concedido asilo a várias jogadoras da seleção feminina de futebol do Irão, que estavam no país a participar num torneio, depois da televisão estatal iraniana ter rotulado várias atletas de "traidoras" por se recusarem a cantar o hino nacional antes de uma jogo.

No entanto, cinco das sete jogadoras que inicialmente procuraram asilo acabaram por reverter a decisão e regressaram ao Irão na semana passada com a restante equipa, enquanto duas permaneceram na Austrália.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou a Austrália a conceder asilo às jogadoras.

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