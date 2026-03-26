Austrália proíbe entrada de pessoas com passaporte iraniano por seis meses

Departamento dos Assuntos Internos indica que o governo tomou essa decisão para "proteger a integridade e a sustentabilidade do sistema de migração".
As autoridades australianas proíbem a partir desta quinta-feira que pessoas com passaportes iranianos entrem no país, e por uma período de seis meses , seja para fins turísticos ou de trabalho.
Austrália proíbe entrada de iranianos por seis meses para proteger sistema de migraçãoCTK via AP Images
"As viagens para a Austrália estão temporariamente restritas para visitantes com passaportes iranianos", lê-se num comunicado do Departamento de Assuntos Internos da Austrália.
Sem mais detalhes, o departamento indica que o governo tomou essa decisão para "proteger a integridade e a sustentabilidade do sistema de migração".
O governo iraniano ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão de Camberra.
A medida surge após a Austrália ter concedido asilo a várias jogadoras da seleção feminina de futebol do Irão, que estavam no país a participar num torneio, depois da televisão estatal iraniana ter rotulado várias atletas de "traidoras" por se recusarem a cantar o hino nacional antes de uma jogo.
No entanto, cinco das sete jogadoras que inicialmente procuraram asilo acabaram por reverter a decisão e regressaram ao Irão na semana passada com a restante equipa, enquanto duas permaneceram na Austrália.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou a Austrália a conceder asilo às jogadoras.