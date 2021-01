Biden fez história, mas primeira intérprete de língua gestual tem ligações à extrema-direita

A presidência de Joe Biden anunciou na segunda-feira, 25 de janeiro, que as comunicações da Casa Branca passavam a ter intérprete de língua gestual. Uma novidade histórica que foi aplaudida pelas organizações de surdos dos EUA. O que não se esperava era que a primeira intérprete escolhida - Heather Mewshaw - se tornasse na história principal e ensombrasse o gesto histórico.







Afinal Heather é apoiante de Donald Trump e aparece a traduzir em língua gestual vários vídeos de extrema-direita, revelou uma investigação da revista Time . Alguns dos vídeos têm informação falsa sobre as vacinas, teorias da conspiração sobre as eleições de 2020 nos EUA e a invasão do Capitólio a 6 de janeiro. E até informações falsas sobre Michelle Obama ser trangénero.Um dos vídeos com o título "Doutor explica a vacina da covid", mostra Heather Mewshaw a traduzir o vídeo onde a médica Stella Immanuel, aprovada por Trump, promovia o uso de hidroxicloroquina para curar a covid-19 e que defende também que algumas doenças são causadas por espermatozoides demoníacos.Além de interpretar estes vídeos para linguagem gestual, Heather Mewshaw parece ser a coordenadora de um grupo de intérpretes que habitualmente traduz vídeos de extrema-direita. Este grupo que ficou conhecido como Right Side ASL (Lado Direito da Língua gestual americana) tinha páginas no Facebbok, Twitter e Instagram e na aplicação de extrema-direira Parler. Depois do Facebook ter eliminado a sua página em novembro, mudaram de nome para Mãos da Liberdade."Notícia triste: A nossa página no Facebook, Right Side ASL Backup, foi assinalada por violar os padrões da comunidade e será retirada a qualquer momento. A decisão cabe ao Facebook e não a nós", diz um post do Mãos da Liberdade ASL, a 17 de novembro. Tanto a publicação como o vídeo já não estão disponíveis, mas era Heather quem aparecia a fazer a interpretação para língua gestual.A página foi desativada depois da revista Time ter questionado Heather Mewshaw. Segundo as redes sociais do grupo, os membros são voluntários e cada vídeo aparece uma mensagem a dizer que o conteúdo não lhes pertence. "Este não é um vídeo original nosso. Mãos da Liberdade oferece, a pedido, interperatção de língua gestual para vídeos online. O serviço é feito por voluntários."Apesar de receber muitas solicitações do público, a maior parte dos vídeos que escolhem fazer são de mensagens pró-Trump. Exemplo disso, é ainda um vídeo de 20 de janeiro (data da tomada de posse de Joe Biden) intitulado "Obrigada, Presidente Trump da equipa da Right Side ASL", em que Heather faz a interpretação enquanto passa uma compilação de Trump a dançar YMCA. A exceção parece ser agora as conferências de imprensa da Casa Branca.