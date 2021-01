Decorria a sessão de contagem de votos que acabou por confirmar Joe Biden como o novo presidente dos EUA quando apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio, em Washington. Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas. A liderar os manifestantes pró-Trump estava um homem, com uns cornos de bisonte e com a bandeira dos Estados Unidos pintada no rosto, que garante que a sua missão é informar.

Chama-se Jake Angeli mas prefere ser tratado por Yellowstone Wolf. De Phoenix, no Arizona, tem 27 anos e é fiel seguidor do movimento conspiracionista de extrema-direita QAnon, que cresceu na Internet e nas redes sociais e que nos EUA conta com milhares de seguidores.

Participou nas manifestações posteriores às eleições que deram a vitória a Biden, nas quais defendeu as denúncias de fraude que fazia o agora ex-presidente norte-americano. Numa entrevista à agência Efe, em novembro, garantiu que muitos dos votos que o atual presidente dos Estados Unidos recebeu vinham de pessoas que tinham morrido há mais de duas décadas.





HILO: Por si queréis escuchar la conversación que tuve en Arizona con el personaje que ha presidido el Senado momentáneamente. "Yellowstone Wolf". Dice que su misión es INFORMAR a la comunidad y que ha sido enviado por Qanon ?? pic.twitter.com/uEOBHHAjPO — Alex Segura (@_alexsegura_) January 6, 2021

Ao jornalista, com o mesmo traje com que entrou no Capitólio esta quarta-feira, explicou que praticava xamanismo e que o seu principal objetivo era recuperar a nação dos comunistas e globalistas que se infiltraram no governo dos EUA para o "destruir por dentro".

Na mesma entrevista defendeu ainda que o movimento QAnon está a lutar para acabar com o tráfico sexual infantil e que o próprio se encontrava ali para espalhar a palavra e por um fim à exploração sexual.



Numa das muitas publicações que fez no Facebook, cujo perfil foi entretanto apagado, Jake Angeli defendeu que o comunismo está ligado ao satanismo e à magia negra. Afirmou ainda que o comunismo é um feitiço de magia negra e que é com ele que os líderes comunistas agem como Lordes Sith (personagens de Guerra das Estrelas).



O movimento QAnon

A primeira publicação surgiu em outubro de 2017 e ecoou entre militantes da extrema-direita. O fundador foi anónimo e assinava apenas com a letra "Q". O grupo defende que Donald Trump é o protetor da sociedade americana contra a grande rede das elites mundiais que controlam uma rede de pedofilia e com grande influência na comunidade judaica.

O QAnon conta com mais de dois milhões de seguidores nos EUA e foi já considerado pelo FBI como uma ameaça terrorista. Depois de se disseminar pela Europa, estimando-se que esteja já em 70 países, fez parte dos protestos negacionistas da covid-19.



Biden presidente após ataque que derrubou as portas do Capitólio

Esta quinta-feira o Congresso dos Estados Unidos ratificou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, na última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro. Foi o vice-presidente republicano, Mike Pence, a validar o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para Trump.



Para o presidente eleito, os violentos protestos foram "um ataque sem precedentes à democracia" do país.