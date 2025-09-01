Avião de Ursula von der Leyen afetado por alegada interferência russa no sistema de GPS

Piloto teve de sobrevoar o aeroporto da Bulgária durante uma hora e só conseguiu aterrar com a ajuda de mapas em papel.

Um ataque contra o sistema de GPS num aeroporto da Bulgária obrigou, no domingo, o avião onde seguia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a aterrar com recurso a mapas em papel, confirmou ao jornal Financial Times a Autoridade de Serviços de Tráfego Aéreo da Bulgária. As autoridades acreditam que em causa está uma alegada interferência russa.



AP Photo/Risto Bozovic

O jato transportava na tarde de domingo a presidente da Comissão Europeia - que viajava de Varsóvia para Plovdiv para se encontrar com o primeiro-ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, e visitar uma fábrica de munições - quando, ao aproximar-se do aeroporto, a aeronave ficou sem o sistema de navegação. O episódio levou a que o avião tivesse de sobrevoar o aeroporto durante aproximadamente uma hora, tendo posteriormente o piloto recorrido ao uso de mapas analógicos para proceder à aterragem.

"Todo o sistema de GPS da área do aeroporto ficou inoperacional", disse ao Financial Times uma fonte conhecedora do episódio. "Foi uma interferência inegável."

Segundo a Autoridade de Serviços de Tráfego Aéreo, "desde fevereiro de 2022 [que] tem havido um aumento notável de ocorrências de interferência e, recentemente, de falsificação. Essas interferências atrapalham a receção precisa dos sinais, levando a vários desafios operacionais para as aeronaves e sistemas terrestres".

O bloqueio e falsificação de GPS distorce ou impede o acesso ao sistema de navegação por satélite e antigamente era utilizado pelos serviços militares e de inteligência para defender locais sensíveis. Agora, tem sido cada vez mais utilizado por países como a Rússia para perturbar a vida civil, e acontecem maioritariamente no Mar Báltico e nos países do leste europeu, próximos a território russo - afetando também barcos.

Os governos da União Europeia já haviam alertado que o aumento deste tipo de interferências, atribuídas à Rússia, podem causar um desastre aéreo.