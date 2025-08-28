Sábado – Pense por si

Delegação da União Europeia em Kiev atingida em ataque russo

António Costa, condenou a ação “deliberada” da Rússia.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou que mísseis russos atingiram esta quinta-feira a delegação da União Europeia (UE) em Kiev, na Ucrânia.

António Costa condenou a ação “deliberada” da Rússia numa “noite de ataques mortíferos” com mísseis russos a serem lançados contra civis e pessoal da delegação da UE em Kiev, na Ucrânia.

“Estou horrorizado com mais uma noite de ataques mortíferos com mísseis russos contra a Ucrânia. Os meus pensamentos estão com as vítimas ucranianas e também com o pessoal da delegação da UE na Ucrânia, cujo edifício foi danificado neste ataque deliberado da Rússia”, escreveu António Costa, numa publicação na rede social X.

Na mensagem, o líder da instituição que junta os chefes de Governo e de Estado da UE avisou que a União “não se deixará intimidar”.

“A agressão da Rússia apenas reforça a nossa determinação em apoiar a Ucrânia e o seu povo”, adiantou António Costa.

Pelo menos 10 pessoas incluindo uma criança, foram mortas esta madrugada em Kiev, na sequência de ataques russos com mísseis e drones, declarou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Todas as vítimas mortais são civis.

Volodymyr Zelensky disse que há também dezenas de feridos e que ainda podem ser encontradas pessoas sob os escombros, enquanto prosseguem os esforços de salvamento.

