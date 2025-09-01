Sábado – Pense por si

Zelensky e líderes europeus reúnem-se quinta-feira em Paris

Lusa 09:55
Reunião foi planeada para discutir garantias de segurança para a Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e vários líderes europeus vão reunir-se na quinta-feira em Paris, disse esta segunda-feira fonte política europeia à agência AFP.

A reunião acontece numa altura em que os esforços de Washington para pôr fim à invasão russa na Ucrânia parecem estar estagnados.

Esta reunião foi planeada para discutir garantias de segurança para a Ucrânia e para se tentarem avanços diplomáticos, já que a Rússia está a ‘arrastar a situação novamente”, disse a fonte, que não se quis identificar, à AFP.

