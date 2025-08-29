Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 12:53

Rússia divulga vídeo que diz mostrar ataque que afundou navio da Marinha ucraniana

O Ministério da Defesa da Rússia indicou, na quinta-feira, que um barco não tripulado de alta velocidade atingiu o navio de inteligência ucraniano Simferopol, levando a que este se afundasse. A Ucrânia confirma o ataque, mas não indica se o navio afundou.

