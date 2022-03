15 de março Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Avião com 133 pessoas a bordo despenha-se na China

Um avião com 133 pessoas a bordo caiu na província de Guangxi, na China. Foi contra as montanhas, de acordo com a agência Reuters, e provocou um incêndio. Os socorristas já se encaminharam para o local.







Boeing 737

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O avião, um Boeing 737, pertencia à companhia aérea China Eastern Airlines.A aeronave estava a caminho de Guangzhou, vindo de Kunming, avança a BBC.O avião tem seis anos e não se sabe ainda o que levou ao acidente.O último acidente fatal com aviões na China foi em 2010, quando 44 entre as 96 pessoas a bordo de um avião morreram, na aproximação ao aeroporto de Yichun num dia com baixa visibilidade.