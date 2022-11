Queda de avião na Tanzânia: pescador tentou salvar os pilotos mas ficou inconsciente

Majaliwa Jackson ajudou a salvar 24 dos 43 passageiros do avião e foi considerado um herói.

Majaliwa Jackson foi declarado um herói, recebeu um prémio de 1 milhões de xelins da Tanzânia (cerca de 430 euros) e recebeu um convite para se juntar à brigada de incêndio e resgate depois dos seus esforços enquanto socorrista na queda do avião, no passado sábado, no lago Vitória.