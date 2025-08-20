Sábado – Pense por si

Mundo

Trump comprou mais de 100 milhões em obrigações desde que tomou posse

SÁBADO
SÁBADO 20 de agosto de 2025 às 22:05
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas

Desde 21 de janeiro, primeiro dia após tomar posse para o seu segundo mandato como Presidente dos EUA, Donald Trump realizou 690 operações de compra de obrigações.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem investido fortemente no mercado de dívida de empresas, adquirindo obrigações de algumas das companhias afetadas pelas suas decisões políticas, noticia esta quarta-feira a Bloomberg.

Trump
Trump AP Photo/Alex Brandon

Leia o artigo na íntegra no

Tópicos Política Obrigações Mercado de dívida Crédito e dívida Donald Trump
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump comprou mais de 100 milhões em obrigações desde que tomou posse