Austrália acusa Irão de ataques antissemitas e expulsa embaixador

Austrália expulsou também outros três diplomatas. Têm agora sete dias para abandonar o país.
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciou esta terça-feira a expulsão do embaixador iraniano, Ahmad Sadeghi, e de outros três diplomatas, depois de os serviços de inteligência do país terem descoberto que o Irão estava por trás de, pelo menos, dois ataques antissemitias em solo australiano.
Anthony Albanese anuncia expulsão de embaixador iraniano da Austrália após ataques antissemitasLukas Coch/AAP Image via AP
Em causa estão ataques levados a cabo contra a sinagoga Adass Israel, em Melbourne, e o restaurante Continental Kitchen, em Sydney, no ano passado, que segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, colocaram "em risco as vidas australianas". "Tratam-se de atos extraordinários e perigosos orquestrados por uma nação estrangeira em solo australiano. Foram tentativas de minar a coesão social e semear a discórdia na nossa comunidade", justificou Anthony Albanese, em conferência de imprensa.
Face a este cenário, a Austrália declarou o embaixador e os três diplomatas como persona non grata e deu sete dias para abandonarem o país.
Além disso, o país suspendeu as suas operações na embaixada no Irão, para a segurança dos seus funcionários, e instou a população a abandonar o país, ao mesmo tempo que pediu que os cidadãos austalianos não viajassem para o Irão. Segundo a ministra dos Negócios Estranegiros, a prioridade do governo é "proteger os australianos" e estes "atos extraordinários e perigosos ultrapassam os limites".
O primeiro-ministro adiantou ainda que a Guarda Revolucionária Iraniana, responsável por proteger o regime islâmico e as suas instituições, será considerada uma organização terrorista. Em 2019, os Estados Unidos já haviam tomado medidas para declarar este grupo como terrorista.
Esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que a Austrália expulsa um embaixador. Apesar disso, a ministra não deixa de salientar que a Austrália continuará a manter abertos alguns canais diplomáticos com o Irão.
