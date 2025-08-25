Taxistas ameaçam paralisar Nova Iorque se "robotáxis" entrarem em operação

O porta-voz alertou que, se as autoridades não impedirem a Waymo, os taxistas "vão fechar a cidade" ao não trabalhar nos cinco distritos de Nova Iorque.

A Federação de Táxis de Nova Iorque alertou esta segunda-feira as autoridades locais que a cidade será paralisada se não interromperem imediatamente a operação dos "robotáxis" operados pela empresa Waymo, que começou hoje a testar cinco veículos robóticos.



Táxis em frente à sede do The New York Times.

Fernando Mateo, porta-voz da organização, comparou os veículos autónomos a "um cancro que precisa de ser erradicado" e afirmou que, se isso não acontecer, 200 mil mulheres e homens que trabalham como taxistas perderão os empregos, com impacto direto em milhares de famílias.

Mateo estimou que pelo menos um milhão de pessoas dependem desse trabalho.

O porta-voz alertou que, se as autoridades não impedirem a Waymo, os taxistas "vão fechar a cidade" ao não trabalhar nos cinco distritos de Nova Iorque, e explicou que cerca de 100.000 veículos, conhecidos como táxis sem medalhão - que não podem aceder ao centro de Manhattan -, operam nos bairros da cidade.

"Hoje, a Waymo começa a testar cinco veículos [robotáxis] na cidade e isso é inaceitável", disse Mateo, cercado por um grupo de motoristas que seguravam cartazes com as frases: "Não à Waymo", "Waymo não é bem-vinda aqui", "Waymo? Não à Waymo", entre outras.

A cidade de Nova Iorque emitiu as primeiras autorizações, atualmente em modo de teste, para robotáxis ou veículos autónomos, a serem operados pela Waymo, de propriedade da Alphabet, empresa controladora da Google, que começou a lançar os seus veículos hoje em áreas de Manhattan e Brooklyn.

"Agenda o teu horário de retirada, nós tratamos do resto. Agora podes planear a tua viagem com a Waymo com antecedência, da forma que quiseres", diz a mensagem da Waymo na plataforma X.

Ao contrário de outras cidades dos Estados Unidos onde estes veículos autónomos já operam, estes táxis terão de ter um especialista treinado ao volante, uma vez que a lei estadual exige que a empresa tenha um motorista presente o tempo todo, mesmo que o veículo seja autónomo.

A empresa já opera esses tipos de carros em partes de São Francisco e Los Angeles, na Califórnia, onde está a expandir-se para o Vale do Silício, e em Phoenix, no Arizona.

Em Austin, no Texas, e Atlanta, na Geórgia, opera através da aplicação Uber, de acordo com o 'site' oficial, que também indica que planeia expandir operações para a capital, Washington, D.C., no próximo ano.

Mateo alertou igualmente que permitir a circulação deste tipo de táxis na cidade "é extremamente perigoso" para os nova-iorquinos, uma vez que estes veículos não estão equipados para responder a emergências que envolvam ambulâncias, bombeiros ou qualquer outra situação que exija uma resposta rápida da parte de quem estiver ao volante.

"A cidade de Nova Iorque tem o trânsito mais movimentado e imprevisível do mundo. As nossas ruas estão repletas de crianças em idade escolar, idosos, estafetas, polícias, bombeiros e serviços de emergência médica, que dependem de condutores humanos capazes de tomar decisões instantâneas que salvam vidas. Nenhum robô ou algoritmo consegue replicar isso", advogou.