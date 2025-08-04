Sábado – Pense por si

Mundo

Irão funda Conselho Supremo de Defesa Nacional depois dos ataques israelitas

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 04 de agosto de 2025 às 10:05
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O órgão vai ser chefiado pelo presidente Masoud Pezeshkian.

O Irão fundou um novo conselho de defesa depois de, em junho, ter sido atacado por Israel e pelos Estados Unidos. Foi mesmo o Conselho Supremo de Segurança Nacional, principal órgão de segurança do país, que decidiu estabelecer o Conselho Supremo de Defesa Nacional. 

Gabinete da Presidência Iraniana via AP, Arquivo

O órgão vai ser chefiado pelo presidente Masoud Pezeshkian, segundo as informações avançadas pelos meios de comunicação estatais ucranianos. O presidente do Parlamento, o chefe da polícia, os chefes das Forças Armadas e os ministérios relacionados com o tema da Defesa, incluindo o da Inteligência e dos Negócios Estrangeiros, vão também ser incluídos no conselho.  

O objetivo passa por este conselho ficar responsável pelos planos defensivos do Irão e aprimorar as capacidades das Forças Armadas do país.  

Esta decisão foi anunciada depois de uma guerra de doze dias entre Israel e os Estados Unidos ter levado à morte de quase 1 100, incluindo chefes e comandantes militares e importantes cientistas iranianos. Foi conseguido um cessar-fogo depois de os Estados Unidos se envolverem na guerra e atacarem instalações nucleares no Irão.  

Esta não é a primeira vez que o Irão cria um conselho para a Defesa, já existiu um muito semelhante durante a guerra dos anos 1980 entre o Irão e o Iraque, que originou perto de um milhão de vítimas.  

Artigos Relacionados
Tópicos Masoud Pezeshkian Israel Irão Estados Unidos Guerra
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Irão funda Conselho Supremo de Defesa Nacional depois dos ataques israelitas