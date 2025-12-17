Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de dezembro de 2025 às 14:24

FBI revela cronologia em vídeo do suspeito do tiroteio na Universidade de Brown

Foi revelada uma cronologia das movimentações do suspeito do tiroteio. O ataque aconteceu no sábado e matou dois estudantes e feriu outros nove. Segundo o procurador de Rhode Island, Peter Neronha, a rota do atirador “ainda não está completa.”

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h