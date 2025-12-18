Assinatura do acordo com Mercosul adiada para janeiro

Sábado – Pense por si

A assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) vai ser adiada para janeiro, confirmou esta quinta-feira fonte europeia à Lusa.

Agricultores protestam contra acordo com Mercosul e políticas agrícolas em manifestação
Agricultores protestam contra acordo com Mercosul e políticas agrícolas em manifestação AP Photo/Fred Scheiber

Fonte europeia disse à Lusa que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou os líderes da UE de que adiou a viagem a Brasília para a assinatura do acordo para janeiro de 2026.

O Brasil ia organizar no sábado, 20 de dezembro, uma reunião para a assinatura do acordo que está a ser negociado há décadas.

No início da semana, o Parlamento Europeu aprovou as cláusulas de salvaguarda para os produtores europeus, que inclui a monitorização das flutuações do mercado e a possibilidade de aplicar taxas alfandegárias unilaterais para evitar que os produtores dos 27 Estados-membros do bloco sejam prejudicados pelas importações provenientes dos países do Mercosul.

O Mercosul é constituído pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Fonte europeia também avançou que o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, alertou os homólogos no Conselho Europeu de que a UE tem de ser séria e que adiar a aprovação do Mercosul, discussão que se prolonga há 25 anos, pode dar um sinal errado e afetar a credibilidade do bloco comunitário junto das empresas e dos consumidores.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), o Presidente brasileiro, Lula da Silva, conversou com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para tentar desbloquear a aprovação do acordo.

Giorgia Meloni terá pedido o adiamento da assinatura do acordo para dar mais confiança aos produtores europeus.

