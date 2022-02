Aterragens arriscadas e telhados arrancados: vídeos mostram a força da tempestade Eunice

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A tempestade Eunice atingiu o Reino Unido, a Bélgica, Países Baixos, França e Irlanda com ventos de até 200 km/h, provocando danos em edifícios e quedas de árvores. Os incidentes mataram três pessoas, até agora. A tempestade foi gerada no oceano Atlântico e levou o Serviço Meteorológico do Reino Unido a emitir um código vermelho, que significa que a vida das pessoas está em risco.





Os ventos fortes que se fizeram sentir desfizeram o telhado branco da 02 Arena em Londres, onde já atuaram artistas como os Rolling Stones, Beyoncé ou Rihanna. Cerca de mil pessoas foram evacuadas do edifício antes do sucedido e não houve registo de quaisquer lesões.

Além dos danos em edifícios, vários aviões tiveram grandes dificuldades em aterrar no aeroporto de Heathrow, em Londres, devido ao mau tempo. No canal de YouTube BIG JET TV, foram transmitidas em direto várias tentativas de aterragem das aeronaves sacudidas por fortes rajadas de vento. Alguns aviões abanaram depois da aterragem, mas alguns desistiram de tentar pisar o solo.

A costa de Brighton, no sul de Inglaterra, também foi atingida por fortes ondas cuja espuma atingiu a marginal.Na Bélgica, morreu um homem de 79 anos de nacionalidade britânica, depois de ter sido atirado do seu barco para a água. Ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.No mesmo país, uma grua caiu em cima de um hospital em Tournai, onde se sentiram ventos com uma velocidade de 130 km/h. Algumas pessoas ficaram feridas.Nos Países Baixos, quedas de árvores mataram duas pessoas. Vários edifícios ficaram danificados e o telhado do estádio do clube de futebol ADO Den Haag também foi arrancado.Uma das mortes deu-se em Amesterdão e a outra na zona de Diemen, não muito longe da cidade. "Não saiam à rua. É realmente perigoso", pediu a polícia de Amesterdão no Twitter.