Ataques da Ucrânia a uma refinaria russa em Tuapse provocaram chuva negra tóxica

Uma série de ataques com drones ucranianos contra uma refinaria russa perto do Mar Negro provocaram um incêndio que durou dias. Ambientalistas alertam para desastre ambiental.

Residentes de Tuapse, cidade russa no Mar Negro, queixam-se da resposta inadequada do Governo e do encobrimento do que já é considerado um desastre ambiental por parte de ambientalistas. Segundo o Washington Post, uma coluna de fumo negro cobriu os céus de Tuapse, em particular após sexta-feira, naquele que foi o quarto de uma série de ataques à refinaria. Ataques que acabaram por provocar uma queda de gotículas oleosas de "chuva negra" que contaminaram mais de 45 quilómetros de costa, criando uma mancha de petróleo.



Imagem de satélite revela a dimensão de incêndio em refinaria de Tuapse ©Vantor via AP

Desde 16 de abril, data do primeiro ataque, que os bombeiros tentam apagar focos de incêndio na refinaria e nas instalações de armazenamento, que voltam a reacender após os sucessivos ataques. O Washington Post avança que os residentes de Tuapse se queixam da falta de cobertura dos meios de comunicação social russos, assim como da parca resposta das autoridades, sentindo-se exaustos e ao abandono. Exemplo disso, cita o jornal norte-americano, Anna Popova, responsável da agência russa de proteção do consumidor (a Rospotrebnadzor), afirmou que não havia "riscos para a saúde" para os residentes.

Mas o líder do grupo russo de proteção ambiental Ecodefense, Vladimir Slivyak, responsabiliza Vladimir Putin pela situação vivida em Tuapse: “Não creio que a pessoa responsável por iniciar uma guerra com a Ucrânia e todo o caos - com centenas de milhares de mortos - alguma vez admita ou reconheça que existem grandes problemas por causa disto”.

As autoridades locais fecharam escolas, cancelaram eventos, pediram aos residentes para não beberem água das torneira e que permanecessem em casa com as janelas fechadas. Mas os ambientalistas acreditam que o governo local devia ter ordenado a evacuação completa, de forma a proteger os cidadãos dos efeitos tóxicos dos incêndios, que, dizem, estão a libertar compostos cancerígenos para o ar, incluindo benzeno, que pode causar leucemia. “Estas chuvas negras estão a acontecer porque há uma poluição atmosférica extremamente elevada. É uma contaminação extrema do ar, e isso é extremamente perigoso para a saúde. Existem partículas poluentes no ar que podem causar cancro”, disse Slivyak.