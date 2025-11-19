Ataque russo faz pelo menos 25 mortos em Ternopil

Ataque que teve como alvo dois prédios residenciais aconteceu no dia em que Zelensky visitou a Turquia.

Um ataque russo de drones e mísseis à cidade de Ternopil no oeste da Ucrânia fez durante a madrugada desta quarta-feira pelo menos 25 mortos, dos quais três crianças, e 73 feridos, segundo relatam as autoridades ucranianas citadas pela agência noticiosa norte-americana, Associated Press.

O ataque noturno teve como alvo dois prédios residenciais de nove andares na cidade localizada a cerca de 200 quilómetros da fronteira com a Polónia que sofreu este fim-de-semana um ataque de dois suspeitos ucranianos que estariam a trabalhar com os serviços de inteligência russos em linhas de comboio que ligam o país à Ucrânia.

Pelo menos 19 das vítimas mortais terão sido queimadas vivas, incluindo três crianças de cinco, sete e 16 anos, disse o ministro do Interior, Ihor Klymenko. Duas dúzias de pessoas continuam desaparecidas nos escombros e as equipas de resgate irão continuar os seus trabalhos pelo menos mais dois dias.

A Força Aérea ucraniana anunciou que tinha abatido 442 dos 476 drones russos e 41 dos 48 mísseis. “Cada ataque contra a vida quotidiana indica que a pressão sobre a Rússia [para terminar com a guerra] é insuficiente”, escreveu o presidente, Volodymyr Zelensky, na plataforma Telegram.

No entanto, a cidade de Ternopil não foi a única localidade que sofreu com os ataques russos. Segundo o canal televisivo britânico, BBC, instalações energéticas, de transportes e infraestruturas civis também foram danificadas em outras partes da zona oeste da Ucrânia. Na região Ivano-Frankivsk o setor energético foi alvo de ataques que deixaram três pessoas feridas, duas delas crianças.

O chefe da região de Lviv afirmou que uma instalação energética também tinha sido atingida. A Rússia tem vindo a intensificar os seus ataques à rede energética da Ucrânia, à medida que se aproxima o inverno.

Este ataque dá-se ainda no dia em que Zelensky visitou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan em Ancara, como parte dos seus esforços para angariar apoio e aumentar a pressão internacional sobre a Rússia. A Turquia é um mediador importante na região do Mar Negro, mantendo relações tanto com a Ucrânia como com a Rússia.