19 de novembro de 2025 às 12:57

Pelo menos nove mortos em ataque russo a zona residencial no oeste da Ucrânia

Um ataque aéreo russo atingiu, esta quarta-feira, vários prédios em Ternopil, no oeste da Ucrânia, matando pelo menos nove pessoas e deixando dezenas de feridos.

