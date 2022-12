Rússia avisa Ucrânia: Aceitem os nossos termos ou vamos impô-los no campo de batalha

Ministro dos Negócios Estrangeiros russo deixou claro quais eram as condições para as negociações de paz, ou seja, as mesmas de sempre. "O ponto é simples: acedam a estas exigências para o vosso próprio bem. Caso contrário, o problema vai ser resolvido pelo exército russo", declarou.

A Rússia volta a deixar claro como quer fazer as negociações de paz com a Ucrânia: ou aceitam as suas exigências ou as forças armadas russas vão conquistá-las no campo de batalha. Desta vez, foi o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que deixou estes termos claros, um dia depois de o presidente Vladimir Putin ter dito que estava aberto a negociações, mas apenas nos termos de Moscovo.