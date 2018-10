Polémico candidato brasileiro à presidência conheceu a terceira mulher em 2007. É discreta e muito católica.

Quando conheceu o deputado federal Jair Bolsonaro, Michelle Reinaldo tinha 38 anos. Ele tinha 63 e foi amor à primeira vista. Estávamos em 2007 e onze anos depois, a mulher do candidato à presidência do Brasil pode vir a ocupar o Palácio do Planalto – caso Bolsonaro vença Haddad na segunda volta das eleições.



"Tudo começou quando nos vimos pela primeira vez no escritório de Jair. Não demorámos a saber que queríamos partilhar uma vida juntos", contou Michelle numa rara entrevista. Ela era assessora parlamentar no Congresso brasileiro, e pouco depois de ter conhecido Jair, este chamou-a para trabalharem juntos. Casar-se-iam pelo civil seis meses depois, e em 2008 Michelle acabou por abandonar o emprego devido às regras ditadas pelo Tribunal para os deputados.



Segundo a Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro, conhecido pelas suas tiradas polémicas, demonstra um lado mais carinhoso junto da mulher, alega. "Dei aquela cantada e falei: ‘Michelle, enquanto não faltar água no mar, não deixarei de te amar’".



Quando conheceu a mulher, já tinha quatro filhos de dois casamentos. Casou-se pela terceira vez pela igreja em Março de 2013, frente a 150 convidados. Com Michelle, Jair tem uma filha: Laura, de sete anos. "Eu tenho 5 filhos. Foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher", declarou sobre a filha.



Sobre Michelle, só elogios. "Resolvi buscar a felicidade e me aproximei dela. Tudo passou a ser diferente, esperança e alegria de alegria de viver brotaram de tal forma que até hoje me pergunto se tudo isso é verdade", afirmou o candidato à presidência do Brasil.



Jair e Michelle Bolsonaro vivem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com Laura e uma adolescente, filha de um anterior relacionamento de Michelle.



A mulher de Bolsonaro é descrita pela imprensa brasileira como discreta e muito religiosa. É evangélica e Bolsonaro é católico. Torce pelo Flamengo e Jair é do Botafogo.



De acordo com o jornal ABC, tem um estilo simples, preferindo calças de ganga, camisa e sapatos rasos. Costuma comprar roupa na Zara mas não renuncia a uma mala da Louis Vuitton. Pratica musculação e ginástica.