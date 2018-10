Jovem brasileira de 19 anos foi agredida por três homens ao descer do autocarro, em Porto Alegre, Brasil. Polícia diz que é símbolo de "amor".

Uma mulher brasileira fez queixa de três homens que a agrediram com um canivete gravando-lhe uma cruz suástica na barriga. A agressão ocorreu em Porto Alegre, Brasil, e após os agressores a terem visto com uma t-shirt contra Bolsonaro, com a hashtag "#EleNão".



De acordo com o site UOL, a jovem de 19 anos foi interpelada por três homens na rua depois de descer do autocarro. Um dos agressores deu-lhe um soco. De seguida, dois deles agarraram-na enquanto o terceiro lhe marcava a pele da barriga com um canivete, desenhando uma suástica.



O ocorrido foi participado às autoridades. Porém, o agente que registou a ocorrência declarou que o símbolo não era uma suástica, mas sim budista, que significa "amor e fraternidade".



Na semana passada, um capoeirista de 63 anos foi morto em Salvador por um homem, na sequência de uma uma discussão sobre Fernando Haddad e Bolsonaro. O homicida foi apanhado, e apoiava o PSL de Bolsonaro. A vítima era apoiante do Partido dos Trabalhadores.



A segunda volta das eleições brasileiras ocorre a 28 de Outubro.