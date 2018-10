O grupo "Google You Owe Us" pedia uma compensação pela utilização de informação pessoal de 4,5 milhões de iPhones pela empresa. Juízes reconheceram o uso indevido mas não responsabilizaram a multinacional.

O tribunal de Londres bloqueou esta segunda-feira uma tentativa de acção legal contra a multinacional conglomerada da Google, a Alphabet Inc., apesar de considerar as suas acções "erradas". Em causa estará a recolha de dados pessoais de mais de quatro milhões de utilizadores de telemóveis da empresa Apple através do motor de busca Safari.

As queixas, que remetem ao período entre Junho de 2011 e Fevereiro de 2012, referem que a Google terá tido acesso a dados pessoais de utilizadores de iPhone através do seu histórico de internet no motor de busca Safari.

Através da iniciativa "Google You Owe Us", o activista britânico Richard Lloyd avançou com um processo sobre a multinacional, estimando que a colheita de dados terá afectado mais de 4,5 milhões de utilizadores e pedido indemnizações na ordem das centenas de milhares de dólares a cada individuo afectado. A defesa da empresa reclamou que o caso apresentado por Lloyd, o único queixoso entre mais de 20 mil que decidiu dar o nome, não era apropriado e não deveria avançar.

Na hora da decisão, os juízes consideraram o apelo dos queixosos mas bloquearam a acção legal. "Não está em causa que o papel da Google na recolha e uso de dados obtido através do motor de busca Safari tenha sido errado e uma violação da lei", referiu um dos juízes, Mark Warby.

O grupo liderado por Lloyd irá agora recorrer da decisão. "O julgamento foi extremamente desapontante e deixa milhões de pessoas sem maneira de compensação pelo uso indevido de informação pessoal" afirmou em comunicado.

"O modelo de negócio da Google é baseado em utilizar os dados pessoais para dirigir anúncios aos consumidores e a empresa tem de perguntar antes de utilizar esta informação. O tribunal aceitou que os utilizadores não deram permissão para tal mas não quis responsabilizar a Google", acrescenta Lloyd.

Em resposta, a porta-voz da Google refere que a "privacidade e a segurança dos utilizadores é muito importante" para a empresa e que está "agradada" com a decisão do tribunal.