Na Alemanha, elegeram Hitler como uma coisa nova na política. ‘Nós precisamos deste homem!’ A sério? Mesmo?", concluiu Roger Waters.

"Está claro que ele não vai fazer nada para romper o sistema vigente. Ele vai acelerar ao máximo esta onda que está a destruir o mundo. Vai facilitar as coisas para quem está a roubar dinheiro das pessoas pobres. Vai militarizar a polícia. Vai tornar tudo mais difícil para as classes trabalhadoras. Grito isso para quem quiser ouvir. É o que vai acontecer se este homem for eleito", disse, comparando ainda Bolsonaro a Hitler . "