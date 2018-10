Eduardo e Flávio, filhos do candidato presidencial Jair Bolsonaro, foram eleitos para os cargos a que se candidatavam. Pior sorte teve a ex-mulher de Jair.

Nas eleições brasileiras, os eleitores pronunciaram-se sobre mais do que o presidente do país. Além de escolherem governadores, votaram ainda em senadores e deputados federais. Apurados 99,99% dos votos, a conclusão é que não só Jair Bolsonaro conseguiu um resultado favorável: os seus filhos, Eduardo e Flávio, também.



Eduardo Bolsonaro, de 34 anos, tornou-se o deputado federal mais votado da história do Brasil em números absolutos. Obteve 1.751.748 votos na corrida pela representação de São Paulo, o que traduz um crescimento de 2.030% comparativamente com 2014. Nesse ano, chegou aos 82.224 votos.



Também Flávio Bolsonaro, de 37 anos, foi eleito: mas como senador do Rio de Janeiro, com 4.181.884 dos votos.



Mas nem tudo são triunfos na família Bolsonaro: a ex-mulher de Jair, Cristina, não conseguiu ser eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro.



Durante dez anos, Ana Cristina e Jair estiveram juntos, mas não formalmente casados. Porém, acabaram por se separar de forma conturbada, depois de Cristina ter acusado Bolsonaro de lhe ter roubado bens de um cofre do Banco do Brasil. No banco, estavam guardadas jóias e dinheiro vivo, num total de 1,6 milhões de reais. A ex-mulher acusou-o de ter um "comportamento explosivo" e uma "desmedida agressividade". Contudo, acabaram por chegar a acordo e o processo foi arquivado.