Denunciante diz que há um agente secreto da China a trabalhar no Twitter

Peiter "Mudge" Zatko, ex-chefe de segurança do Twitter que se tornou denunciante sobre as más práticas da rede social, está a ser ouvido no Senado. O antigo hacker fez uma queixa em que acusa o Twitter de ter enganado os reguladores após um acordo feito em 2011 com a Federal Trade Commission (comissão federal do comércio, em tradução livre) sobre o uso indevido de dados dos utilizadores.