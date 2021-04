Arista detido por criar playlist em que critica a rainha da Malásia

Um artista da Malásia foi detido pela polícia por insulto à rainha através de uma compilação musical feita no Spotify. Fahmi Reza tem sido apoiado por grupos de direitos humanos que acusam o país de colocar uma mordaça na liberdade de expressão.





This Is Dengki Ke? 20 vezes". A compilação conta com 101 canções que incluem a palavra "inveja" ou variações da mesma no título.



Reza tem respondido a esta tentativa de "censura" fazendo o carregamento da mesma compilação, mas com imagens diferentes. "Sempre que o Spotify remove a imagem, eu faço um carregamento com uma nova image, com uma nova cor e um novo número de série", informou o artista que, num tweet à parte escreveu: "Eu não vou apagar a playlist. Disfrutem dela. Que se foda a censura".

De acordo com as autoridades, Reza foi detido por ter criado uma compilação musical intitulada "This is Dengki Ke)" (que se pode traduzir por "Inveja?") e que era complementada com uma imagem da rainha Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. O título está relacionado com uma publicação feita no Instagram da rainha. Um utilizador daquela rede social questionou se todos os cozinheiros do palácio tinham sido vacinados. A conta oficial respondeu questionando o utilizador se estava com inveja, o que motivou fortes críticas nas redes sociais.De acordo com a agência de comunicação Reuters, a conta da rainha foi desativada durante uns dias e quando voltou a estar ativa, a publicação sobre a "inveja" tinha sido apagada.Esta não é a primeira vez que Fahmi tem problemas com as autoridades devido a figuras do poder. Anteriormente, em 2016, foi condenado a cumprir pena de prisão por mostrar o antigo primeiro-ministro Najib Razak como um palhaço.A Amnistia Internacional da Malásia reagiu afirmando que as autoridades utilizam a lei como uma ferramenta para "silenciar as vozes mais críticas".A plataforma de música Spotify tem vindo a censurar a compilação, afirma Fahmi Reza.No Twitter, o artista escreveu que o Spotify "censurou e removeu a imagem da playlist