Submarino indonésio desaparecido está 'afundado'. Levava 53 tripulantes

O navio ficou sem reservas de oxigénio este sábado de manhã e a Marinha da Indonésia já declarou o submarino como "oficialmente afundado". As esperanças de encontrar os 53 tripulantes com vida são nulas. O submarino desapareceu esta semana, na quarta-feira, ao largo de Bali.







M Risyal Hidayat/Antara Foto/via REUTERS

"Com as evidências que descobrimos e que acreditamos serem do submarino, passamos agora da fase de desparecido para afundado", disse, citado pela Associated Press.

O chefe da Marinha indonésia, Yudo Margono, disse que as equipas de resgate encontraram vários objectos do submarino, incluindo peças de um alisador de torpedo, uma garrafa de graxa usada para olear o periscópio e tapetes de oração dos tripulantes.Na quinta-feira, a Marinha tinha informado que o submarino desaparecido tinha capacidade para 72 horas de oxigénio, o que queria dizer que ficaria sem oxigénio na manhã deste sábado.Mais de 400 pessoas, além de cinco navios e um helicóptero, participam desde quarta-feira nas buscas e resgate do submarino KRI Nanggala-402, fabricado na Alemanha em 1977.

Em conferência de imprensa, Yudo Margono disse também que as equipas de buscas encontraram uma fonte de grande magnetismo a uma profundidade dentre 50 a 100 metros, que pode dar pistas sobre a localização do submarino.