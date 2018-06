A Arábia Saudita começou esta segunda-feira a entregar cartas de condução às mulheres, três semanas depois da entrada em vigor do decreto que autoriza as mulheres a conduzir no país muçulmano.

"A direcção-geral de circulação começou a substituir as cartas de condução internacionais por cartas sauditas, antes da data que permitirá as mulheres conduzirem", referiu um comunicado avançado pela agência SPA. As mulheres vão ser autorizadas a conduzir a partir de dia 24 de Junho.

A Arábia Saudita era o único país do mundo em que as mulheres eram proibidas de conduzir.

Em Setembro do ano passado, o rei Salman anunciou que a proibição seria levantada em Junho de 2018 – na sequência de reformas inspiradas pelo seu filho, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.