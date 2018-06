Akbar al Baker proferiu declarações polémicas durante um encontro em que 200 companhias aéreas estão representadas.

Presidir a uma companhia aérea é muito difícil, pelo que é um trabalho que só pode ser feito por homens. Foi o que defendeu Akbar al Baker, CEO da Qatar Airways, na reunião anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) em Sydney, Austrália. Num debate acerca da igualdade de género, Al Baker foi questionado sobre a situação das mulheres nas companhias aéreas do Médio Oriente.



Foi aí que aproveitou para afirmar que a Qatar Airways só podia ser presidida por homens: "Claro que tem de ser liderada por um homem porque se trata de uma posição muito difícil", assumiu. Segundo o The Guardian, ouviu-se engolir em seco na sala.



No encontro, estão representadas 200 companhias aéreas. O jornal britânico indica que não se sabe se Al Baker estava a tentar fazer uma piada ou a falar a sério. O gestor fez as suas declarações pouco depois de afirmar que um dos seus objectivos enquanto presidente da Qatar Airways era ser menos controverso.



Mais tarde, Al Baker afirmou que a Qatar Airways foi a primeira transportadora aérea do Médio Oriente a contratar mulheres piloto e que conta com mulheres em cargos de chefia. Numa entrevista com a Bloomberg TV, Al Baker disse que mais de um terço dos funcionários da Qatar eram do sexo feminino e que não havia desigualdade entre os dois géneros.



Quando questionado sobre se aceitaria uma mulher como presidente da Qatar Airways e sua sucessora, Al Baker respondeu: "Será um prazer ter uma candidata a CEO que possa depois desenvolver para a tornar presidente depois de mim."