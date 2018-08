A detenção de activistas de direitos humanos na Arábia Saudita está na origem de uma crise diplomática entre os sauditas e o Canadá, que inclui a expulsão de um embaixador, considerado "persona non grata", e ao congelamento de relações comerciais.

Tudo começou quando a embaixada canadiana, num comunicado publicado no Twitter, disse estar "gravemente preocupada" com uma nova onda de detenções de activistas. "Pedimos às autoridades sauditas a libertação imediata dos ativistas pacíficos de direitos humanos", apelava a diplomacia de Otava na nota.





Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 3 de agosto de 2018







O Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita reagiu prontamente, defendendo ser "muito lamentável que as palavras 'libertação imediata' figurassem no comunicado canadiano", o que era "inaceitável nas relações entre dois países".

A 2 de Agosto, a chefe da diplomacia canadiana, Chrystia Freeland, disse ter ficado "muito preocupada ao saber da prisão de Samar Badawi", activista pelos direitos iguais entre homens e mulheres, e da colega Nassima al-Sadah. Badawi foi distinguida em 2012 com o Prémio Internacional de Liderança Feminina pelo governo dos EUA. O seu irmão é o blogger Raif Badawi: condenado por apostasia, está preso e já foi sujeito a rondas de chicotadas como parte da pena. A mulher de Raif vive refugiada no Candadá.

Este domingo, as autoridades da Arábia Saudita anunciaram que a expulsão do embaixador do Canadá em Riade e o "congelamento de todas as relações comerciais e de investimento" com o país.





#Statement | The negative and surprising attitude of #Canada is an entirely false claim and utterly incorrect. — Foreign Ministry (@KSAmofaEN) 5 de agosto de 2018







O reino saudita deu ao diplomata canadiano 24 horas para deixar o país e chamou o seu embaixador no Canadá "para consultas" – sendo que o mesmo deve deixar Otava.

O reino da Arábia Saudita "não aceitará de nenhum país uma interferência nos seus assuntos internos", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita através de uma publicação na rede social Twitter.

Numa reacção à imprensa canadiana, o governo canadiano disse ainda estar a tentar "clarificar" a decisão saudita. "O Canadá irá sempre defender a protecção dos direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres, e a liberdade de expressão em todo o mundo", reforçou uma porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros canadiano

Quem já reagiu também foi o Bahrain, que se colocou ao lado da decisão de Riade e criticou o que considerou ser uma "ingerência" do Canadá nos assuntos internos sauditas.