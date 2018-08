O procurador do Reino da Arábia Saudita pretende a pena de morte para cinco activistas de direitos humanos que estão, neste momento, em julgamento secreto. A revelação foi dada pela organização Human Rights Watch que acrescenta que uma das detidas é Israa al-Ghomgham, possivelmente a primeira mulher a enfrentar a pena de morte por acções no domínio dos direitos humanos.

"Qualquer execução é terrível, mas procurar a pena de morte para activistas como Israa que não foram acusadas sequer de comportamento violento, é monstruoso", afirmou Sarah Leah Whitson, líder da instituição, em comunicado esta quarta-feira.

A situação foi reportada no começo da semana pela associação de direitos humanos ALQST. Ghomgham irá responder pelos crimes de incitamento ao protesto e fornecer apoio moral a manifestantes.

A organização assegurou que o julgamento ainda está de pé e negaram qualquer comunicação à imprensa internacional de que as detidas tenham sido já executadas.

Ghomgham é uma importante activista muçulmana xiita que documentou manifestações em massa na Província Oriental da Arábia Saudita durante o ano de 2011. Foi presa em Dezembro de 2015, juntamente com o seu marido.

Sendo que a maioria da população minoritária Xiita vive na Província Oriental e as demonstrações de desagrado devem-se à interferência por parte das autoridades sunitas nas suas cerimónias religiosas. O governo refuta estas acusações.

Esta não é a primeira vez que a Arábia Saudita condena à morte activistas xiitas por motivos relacionados com direitos humanos. O reino olha para os protestos como uma forma de reclamar poder do país vizinho Irão, que é acusado de fomentar as manifestações.