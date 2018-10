Na passada sexta-feira, 17 mulheres filipinas foram detidas em Riade, na Arábia Saudita, num local onde se celebrava uma festa de Halloween, avança o El País.

"As leis na Arábia Saudita proíbem estritamente que homens e mulheres solteiros sejam vistos juntos em público", referiu esta terça-feira o Departamento de Assuntos Estrangeiros das Filipinas em comunicado. "Os agentes chegaram ao local após vários vizinhos se queixarem do barulho".

As mulheres permanecem detidas na prisão de Al Nisa. O embaixador filipino na Arábia Saudita, Adnan Alonto, solicitou uma visita às mulheres para obter informação detalhada sobre a acusação. A visita não foi ainda autorizada.

As autoridades sauditas alegam que os organizadores da festa não tinham as autorizações adequadas para organizar o evento. No entanto, segundo a embaixada filipina, a detenção deverá ter acontecido por estarem no mesmo local homens e mulheres – algo proibido no país.