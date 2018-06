A polémica que opunha o casal homossexual David Mullins e Charlie Craig ao pasteleiro Jack Phillips teve uma nova deliberação: o Supremo Tribunal norte-americano deu razão ao pasteleiro do Colorado que se recusou servir o casal Mullins-Craig por discordar do casamento homossexual. O pasteleiro alegou que tinha direito de declinar o serviço por motivos de "liberdade religiosa" e o Supremo Tribunal concordou com sete votos a favor e dois contra, sob a alçada do juiz Anthony Kennedy.

O caso remonta a 2012: o casal entrou na pastelaria de Phillips, a Masterpiece Cakeshop, e pediu-lhe para fazer o bolo personalizado para o seu casamento. Jack Phillips rejeitou o pedido por não concordar com o casamento homossexual e, face às suas crenças religiosas, pensou que fabricar-lhes um bolo transmitiria uma mensagem de apoio a uma prática que este não concordava. David Mullins e Charlie Craig sentiram-se humilhados e discriminados, acabando por decidir mover um processo judicial contra o pasteleiro.

A decisão do Supremo Tribunal invalida duas decisões judiciais previamente atribuídas a favor do casal Mullins-Craig – uma da Comissão de Direitos Civis do Colorado e outra do tribunal do Colorado. Segundo o The New York Times, o tribunal local defendeu que a liberdade de expressão de Phillips não foi prejudicada uma vez que "o casal não discutiu sequer o tipo de bolo que queria". No mesmo sentido, o tribunal do Colorado afirmou que "as pessoas que vissem o bolo não o veriam como uma tomada de posição" do pasteleiro em favor do casamento homossexual. "Ele continuaria livre para dizer o que entendesse (…) em outros contextos."

O caso judicial suscitou bastante controvérsia na comunidade local e nos grupos de defesa dos direitos LGBT da zona, que apoiaram o casal e argumentaram que os casais homossexuais têm o mesmo direito de tratamento que os casais heterossexuais no acesso a serviços e negócios de cariz público. Uma decisão favorável a Phillips, afirmaram os grupos LGBT, seria tornar os casamentos homossexuais como a união de casais de "segunda classe" e destabilizaria a lei constitucional emitida pelo Supremo Tribunal em 2015, que garante o direito ao casamento homossexual.











Por outro lado, grupos religiosos argumentaram que o governo e o poder judicial não podem forçar pessoas a violar as suas crenças de forma a conseguir sobreviver financeiramente.

Por que motivos o Supremo Tribunal americano deu razão a Jack Phillips? O Tribunal considerou que a liberdade religiosa e de expressão garantiam o direito do pasteleiro de se recusar a servir um casal gay, baseando-se na Primeira Emenda dos EUA (o direito constitucional que salvaguarda, entre outros, o direito à liberdade de expressão e de religião).

O juiz Kennedy escreveu no acórdão que "o tratamento da Comissão dos Direitos Civis deste caso tem alguns elementos de clara (…) hostilidade contra os motivos sinceros religiosos que provocaram a objecção de Phillips ao pedido". Por outro lado, o juiz reafirmou a protecção dos direitos homossexuais e acrescentou que outros casos parecidos podem ter sempre decisões finais diferentes.

Em 2015 houve um caso semelhante: os donos de uma pastelaria do estado de Oregon rejeitaram o pedido de um bolo de casamento para um casal lésbico. Os donos foram condenados a uma multa de cerca 120 mil euros por discriminarem sexualmente o casal. Estes ainda estão a contestar a decisão nos tribunais.