Antes de 2025, população da China vai diminuir. E poderá ser assim durante 100 anos

A população da China começará a diminuir em 2025, avisou Yang Wenzhuang, responsável pelo departamento da população da Comissão Nacional da Saúde da China. As primeiras estimativas apontavam para que o declínio começasse só em 2027.







Huang Wenzheng, especialista em demografia e investigador sénior do Centro para a China e Globalização, afirma que este é um resultado inevitável de um longo período de baixa taxa de fertilidade. "Prevê-se que a taxa de natalidade da China continue a diminuir por mais de um século e a taxa de natalidade nas cidades de primeira linha caia de forma rápida", acrescentou ao Global Times.O especialista explica que baixas taxas de fertilidade se traduzem em menos futuros mães e pais, e que há menos pessoas dispostas a ter filhos. "Adicione esses dois fatores e agora vemos a tendência de rápida diminuição na taxa de crescimento natural da população", acrescentou Huang.O número de nascimentos em 2021, na China, foi o mais baixo das últimas seis décadas em algumas províncias, de acordo com dados sobre a natalidade em 29 cidades e regiões do país divulgados a 21 de julho.Apenas seis das dez províncias principais onde nasceu mais gente ultrapassam os 500 mil nascimentos. É o caso de Guangdong, que registou um milhão de nados-vivos, segundo o Global Times.Henan, cidade localizada no centro da China com a terceira maior população, teve menos de 800 mil nascimentos pela primeira vez desde 1998. Já na cidade de Jiangxi, no leste da China, a natalidade caiu drasticamente, não atingindo os 400 mil nascimentos pela primeira vez desde a década de 50.O decréscimo da natalidade será dominante nos próximos anos. Demógrafos chineses alertam que melhorar a qualidade de vida geral da população e o desenvolvimento económico são respostas importantes ao problema.De acordo com dados estatísticos da comissão nacional de saúde, a média de filhos por mulheres em idade fértil passou de 1,73 em 2019 para 1,64 em 2021.São várias as tentativas em curso para reverter este problema de natalidade. Algumas cidades e regiões implementaram medidas para incentivar as pessoas a ter mais bebés como a redução de custos de saúde relacionados com o parto e educação.Panzhihua, cidade no sudoeste da China com 1,23 milhões de habitantes, anunciou em julho de 2021 a intenção de oferecer uma recompensa monetária a casais que tenham mais de um filho.Em 2021, foi permitido às mulheres na China terem três filhos. Mas a decisão não ajudou, com as mulheres a justificar que a mudança chegou demasiado tarde e que não há segurança laboral nem igualdade de género, condições que ajudariam a ter mais filhos, adianta a agência Reuters.