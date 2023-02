A história da estranha bola que apareceu na costa do Japão

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma grande esfera de metal deu à costa numa praia japonesa, gerando várias teorias sobre a sua origem. O estranho objeto, com cerca de 1,5 metros de diâmetro, apareceu na praia de Enshu, junto à cidade de Hamamatsu, na costa do Pacífico do Japão. As autoridades garantem que não sabem do que se trata - mas concluíram não está prestes a explodir.







Segundo o jornal The Guardian, os especialistas usaram tecnologia de raio-x para examinar o interior do objeto e descobriram que era oco. A possibilidade de ser um objeto para espionagem, desenvolvido pela Coreia do Norte ou China, foi também posta de parte por falta de indícios.O certo é que a presença de duas alças na superfície da esfera indicam que pode ser encaixada noutro sítio, o que gerou outra hipótese: ser uma bóia de amarração - normalmente usada como alternativa às âncoras - que se soltou e flutuou.A esfera é castanha-alaranjada e tem manchas de ferrugem - daí a suspeita que seja feita de ferro. Foi avistada, esta terça-feira, na areia, a poucos metros da costa, por uma mulher que estava a caminhar. Assim que a viu, a mulher informou a TV Asahi. Em pouco tempo, as autoridades isolaram uma área de 200 metros em redor da bola e chamaram especialistas em explosivos para investigar. Ainda não se sabe o que é.Segundo um homem que ali vive, a esfera "está lá há um mês". "Eu tentei empurrá-la, mas não se mexeu", relatou ao canal televisivo NHK.Apesar das incertezas sobre o objeto, alguns têm as suas próprias teorias que expõem na Internet. Uns acham que se assemelha à bola da série Dragon Ball, enquanto outros acreditam que é um OVNI caído do céu. Recentemente, o Japão revelou que "suspeita fortemente" que vários balões espiões chineses foram vistos sobre o seu território nos últimos anos. Será esta mais uma forma de espionagem?