Ucrânia: 3 mil pílulas do dia seguinte para vítimas de violação

As tropas russas que estão na Ucrânia usam as agressões sexuais como "arma de guerra". Assim denunciou uma deputada quando os soldados russos violaram repetidamente uma mulher, na presença do filho de 4 anos, depois de o marido ter sido assassinado em Kiev. A ONU tem investigado as inúmeras denúncias de violações, muitas delas a menores. Por isso, a Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) enviou para a Ucrânia mais de 2.800 caixas da "pílula do dia seguinte" para evitar gravidezes indesejadas.