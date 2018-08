A chanceler alemã e o chefe de governo espanhol, que este sábado se reuniram na Andaluzia, uniram-se por uma "distribuição justa" dos migrantes e refugiados, prometendo apresentar uma visão comum na próxima cimeira da União Europeia.





Pedro Sánchez e Angela Merkel discutiram uma aliança estratégica para enfrentar o desafio migratório na União Europeia. "Nenhum país pode sacudir a água do capote. É um desafio para todos", afirmou Merkel, citada pelo El Mundo

Os líderes tinham já chegado a um acordo, que entra este sábado em vigor. O documento acorda que Espanha se compromete a acolher de volta os migrantes registados no seu território que conseguem entrar depois na Alemanha, através da fronteira com a Áustria.

A Alemanha tem tentado com acordos bilaterais parar a migração secundária em direcção ao seu território. No entanto, ainda só o conseguiu fazer com Madrid, prosseguindo as negociações com os governos da Grécia e da Itália.

Sánchez e Merkel anunciaram uma posição comum e um apoio mútuo à gestão dos fluxos migratórios, numa aliança a que juntam França e Portugal.

De acordo com o jornal espanhol, Sánchez conseguiu o apoio expresso de Merkel para a que a União Europeia reforce a ligação com Marrocos (origem da maioria dos migrantes que chegam à costa espanhola), estabelecendo acordos e oferecendo apoio económico para controlo das fronteiras.

Os dois países comprometeram-se a "intensificar o diálogo e a cooperação com os países de origem e de trânsito" de migrantes e refugiados, "principalmente com Marrocos", disse Sánchez, citado pela agência AFP.

"Catorze quilómetros separam a costa de Espanha – e, consequentemente, a Europa – do Norte de África, mas há uma distância infinitamente maior em termos de desenvolvimento", declarou o chefe do Governo espanhol.

"Reduzir a profundidade desse abismo de desigualdade deve ser uma das principais tarefas da União Europeia", sustentou.

Este foi o segundo encontro bilateral entre Sánchez e Angela Merkel, com o objetivo concertar estratégias para a cimeira europeia agendada para o próximo mês, em Salzburgo, na Áustria.



Com Lusa.