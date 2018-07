Uma jovem sueca impediu esta segunda-feira, dia 23, a deportação de um refugiado do Afeganistão a bordo de um avião no aeroporto de Gotemburgo. Ellin Ersson recusou sentar-se no seu lugar até que o homem fosse retirado do voo, mantendo-se em solo sueco. O vídeo que a activista fez do incidente está agora a ser amplamente partilhado nas redes sociais.

"Espero que as pessoas se comecem a questionar como é que o seu país trata os refugiados", referiu Ersson em entrevista ao Guardian. "Precisamos de começar a olhar para as pessoas que vêm a sua vida destruída [pelas políticas de imigração]."

A estudante na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, comprou um bilhete de avião para a Turquia na manhã de segunda-feira, após ela e outros activistas terem descoberto que um jovem afegão seria deportado através desse voo. Esse jovem não estaria na viagem em questão mas a estudante descobriu depois que outro imigrante do Afeganistão, um homem com cerca de 50 anos, estava no avião com ordens de deportação.

Assim que entrou no aparelho, Ersson começou o protesto e gravou o episódio em vídeo, que alcançou quatro milhões de visualizações em redes sociais esta terça-feira. As imagens mostram a jovem com dificuldades em manter a sua compostura após os tripulantes do voo terem pedido que esta parasse de filmar.

"Estou a fazer o que consigo para salvar a vida desta pessoa. Enquanto uma pessoa estiver de pé no avião, o piloto não poderá descolar. Tudo o que quero é impedir a deportação e, depois disso, farei tudo o que dizem as regras. Não estou a cometer nenhum crime", refere Ersson no seu vídeo.





Após um passageiro se ter irritado com a jovem e ter tentado retirar o seu telemóvel, esta diz-lhe: "O que é mais importante, uma vida ou o seu tempo? Eu quero que ele [o refugiado] saia do avião porque não está seguro no Afeganistão. Estou a tentar mudar as leis do meu país, não estou de acordo com elas. Não é justo enviar pessoas para o inferno".

Após alguns momentos tensos, as autoridades do aeroporto recusaram usar a força para expulsar Ersson do voo e os passageiros irromperam em aplausos quando viram o imigrante afegão sair do avião.

As localizações dos refugiados afegãos que seriam deportados esta segunda-feira ainda são desconhecidas. Uma porta-voz do Serviço Prisional sueco confirmou ao jornal britânico que o imigrante afegão seria novamente deportado, assim que fosse assegurado transporte. Ersson acredita que este tenha sido levado até Estocolmo, a capital da Suécia, e tenha sido já deportado noutro voo.

"É assim que funcionam as deportações na Suécia. Os imigrantes recambiados para o seu país não sabem de nada e não podem contactar um advogado ou a sua família", contou Ersson ao Guardian. "O meu objectivo é parar com as deportações para o Afeganistão."

"As pessoas no Afeganistão não sabem se irão viver o próximo dia. À medida que fui trabalhando e conhecendo pessoas do país, acredito cada vez mais que ninguém deveria ser deportado para o Afeganistão porque não é um lugar seguro. Penso que podemos fazer melhor do que a maneira como tratam refugiados nos dias de hoje, especialmente num país rico como a Suécia", desabafou a jovem.

Quando a crise de refugiados atingiu o seu pico, em 2015, a Suécia reforçou as suas leis de acolhimento a refugiados. O número de pessoas a reclamar asilo no país nórdico desce de ano para ano e estas normas têm dominado os debates para as eleições parlamentares, que se realizarão a 9 de Setembro deste ano.