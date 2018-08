Um ano após uma manifestação neonazi em Charlottesville, que acabou em violência, o presidente dos Estados Unidos condenou "todos os tipos de racismo e os actos violentos", apelando à unidade nacional."A manifestação de Charlottesville, há um ano, levou à morte e a divisões sem sentido", escreveu Donald Trump através do Twitter, após ter sido bastante criticado por nunca ter condenado claramente os manifestantes neonazis depois dos acontecimentos de Agosto de 2017.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!