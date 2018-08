Para estimular o regresso dos emigrantes, António Costa propôs na Festa de Verão do PS em Caminha, no fim-de-semana passado, o corte de 50% do IRS a emigrantes que voltem a residir no país, abrangendo jovens e não-jovens, qualificados ou não, que tenham saído de Portugal entre 2010 e 2015 e queiram regressar entre 2019 e 2020. Costa sugere ainda na proposta que os emigrantes usufruam desta redução de metade do IRS durante três a cinco anos e que possam deduzir as despesas de reinstalação nos impostos.

A proposta, que deverá integrar o Orçamento de Estado de 2019, ainda está a levantar algumas dúvidas. Rui Pena Pires, coordenador do Observatório de Emigração, explica ao jornal Público que a medidas semelhantes já foram implementadas em outros países da Europa e que têm a vantagem de "os custos dependerem dos resultados". Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades, partilha a mesma opinião, considerando que o prazo de fruição da proposta de Costa é "benéfico" e que poderá estimular o retorno dos emigrantes, vital num país com uma das taxas de envelhecimento mais altas do mundo.

Já Pedro Rupio, conselheiro eleito pela Bélgica, lamenta à mesma publicação que a medida não seja mais inclusiva: não abrange membros da diáspora que tenham nascido no país para onde os seus pais emigraram durante a crise e aqueles que saíram antes da mesma.





Fonte: INE/ Pordata/ Público



Será este incentivo fiscal suficiente para convencer os emigrantes a regressar a Portugal? Uma equipa de investigadores conduziu um estudo (citado pelo Público) realizado entre 2013 e 2015, com o objectivo de entender o fenómeno de emigração no país pós-2000, lançando inquéritos online e em papel e entrevistando portugueses residentes no Reino Unido, França, Luxemburgo, Brasil, Angola e Moçambique. Os autores – João Peixoto, Isabel Tiago de Oliveira, Joana Azevedo, João Carlos Marques, Pedro Góis, Jorge Malheiros e Paulo Miguel Madeira enfatizaram a lógica temporária da emigração pelos portugueses devido a factores estruturais, nomeadamente "a precariedade dos contratos de trabalho, o envolvimento em trabalho à tarefa ou projecto no estrangeiro, a volatilidade da economia global associada à integração nos mercados de trabalho e ao transnacionalismo empresarial", entre outros.

Dentro dos países incluídos no estudo, os investigadores analisaram a motivação dos emigrantes para regressar a Portugal (6086 respostas válidas): 27,7% queriam permanecer no país onde estavam; 29,1% queriam retornar; 11,3% planeavam reemigrar; e 31,9% ainda não tinham decidido. A maior parte dos queriam voltar, residiam fora da Europa.

Os investigadores concluíram também que na hora de decidir voltar ou não, vários factores eram considerados: "a recuperação económica de Portugal" e "a imposição de limites à livre circulação no espaço económico europeu ou as oportunidades de negócio das empresas portuguesas".





O que mudou em Portugal?

De acordo com o boletim do INE em Junho deste ano, "após seis anos de crescimento negativo, o saldo migratório apresentou em 2017 um valor positivo (+4886), resultado da diminuição da emigração permanente (31.753) e do aumento da imigração permanente (36.639)". Para Pena Pires, a "retoma económica em Portugal" e os impactos na taxa de desemprego no país (actualmente a rondar os 6,7%) são alguns dos factores que justificam a mudança no fluxo migratório, aliados à transformação da realidade em países como o Reino Unido (a lidar com o "Brexit") ou Angola que enfrenta uma baixa dos preços petrolíferos.

O mesmo especialista defende que a medida não funcionará se os emigrantes tiverem uma situação mais vantajosa no país onde residem, mas que a experiência dita que medidas fiscais deste género podem mudar movimentos migratórios.