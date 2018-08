Portugal está disponível para acolher 30 dos 244 migrantes que se encontram no navio humanitário Aquarius e em outras pequenas embarcações que estão a atracar em Malta, assumiu, esta terça-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. A reacção do Governo português surgiu numa altura em que o executivo espanhol disse acreditar que a União Europeia tomará uma decisão sobre o destino destes migrantes, principalmente os 141 que estão a bordo do Aquarius, nas "próximas horas". Tudo aponta, de acordo com a imprensa espanhola, para que o país vizinho receba 60 pessoas.

"Portugal, Espanha e França articularam-se e, tal como já tinham feito em casos anteriores, mostraram uma disponibilidade comum para acolhimento e Malta autorizou a atracagem do navio. Haverá uma operação semelhante à que foi feita há um mês com o Lifeline", explicou Eduardo Cabrita em declarações à Lusa.

Segundo o governante, a decisão foi conjugada entre os governos dos três países e comunicada à Comissão Europeia, mas há outros países que ainda estão a ponderar participar na ajuda a estes migrantes. "Entendemos que deve haver uma posição estável de nível europeu envolvendo todos. Não podemos andar aqui de solução 'ad hoc' em solução 'ad hoc' sempre que um navio está à deriva no Mediterrâneo", acrescentou o ministro, defendendo uma solução europeia integrada para responder ao desafio dos fluxos migratórios.

A maioria (73) dos 141 imigrantes a bordo do Aquarius são menores de idade e 70% são naturais da Somália e da Eritreia, mas também há cidadãos do Bangladesh, Camarões, Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Marrocos e Egipto. Desde a semana passada que o navio aguarda um porto seguro para desembarcar as pessoas. Itália e Malta recusaram receber os migrantes, apesar de serem os portos mais próximos, e inicialmente Madrid considerou que Espanha não era "o porto mais seguro" porque, "tal como estabelece o direito marítimo, internacional não é o ponto mais próximo" do local onde se encontram os náufragos.

Também o presidente da Assembleia da Córsega, o independentista Jean-Guy Talamoni, disse que a ilha se oferece mais uma vez para acolher o navio Aquarius. As autoridades locais deste território francês já tinham proposto no passado dia 12 de Junho um dos portos da ilha ao mesmo navio que na altura transportava 630 pessoas e que acabou por atracar no porto espanhol de Valência.

"A Europa falhou em relação a este assunto. É a hora de ‘despertar’ e que cada um assuma a sua parte da responsabilidade. Entretanto, há situações de urgência e é preciso uma solução", disse Talamoni ao canal BFM TV.

A oferta da Córsega é coincidente com a posição do responsável pelo porto francês de Sète, Jean-Claude Gayssot, que disse que a "única condição" é a autorização das autoridades francesas.

"Na situação actual é bom sentir-se apoiado. Esperemos que a França aceda ao pedido", disse à BFM TV o director adjunto de operações da organização Médicos Sem Fronteiras que conjuntamente com o grupo SOS Méditerranée se encontram a bordo do Aquarius.



Com Lusa