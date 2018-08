Tiroteio em bar no Colorado mata uma mulher e faz vários feridos

Incidente aconteceu após uma discussão acesa, em Thornton, nos Estados Unidos.

Um tiroteio num bar no Colorado, nos Estados Unidos, matou este sábado uma mulher e outras pessoas ficaram feridas na sequência de uma discussão acesa.



Segundo avança a polícia, as autoridades chegaram ao local e encontraram várias pessoas baleadas, para além de uma mulher que teria sido esfaqueada, pedindo ajuda para ser transportada para o hospital.



"A investigação está em andamento. Uma pessoa está a ser interrogada, mas vários momentos de investigação estão a acontecer", disse o porta-voz do Departamento de Polícia de Thornton, Jesus Mendez.



O tiroteio aconteceu no bar Extra Point Sports, na cidade de Thornton, no Colorado.