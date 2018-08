O campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, foi criado em 2015 para albergar cerca de duas mil pessoas que ali ficariam apenas alguns dias. Actualmente, vivem lá mais de oito mil, algumas há vários anos - em muitos casos, com 17 pessoas numa mesma tenda e a mesma casa de banho a ser partilhada por 70. As más condições sanitárias - com esgotos a céu aberto e fezes em todo o lado-, a violência e a superlotação são preocupações constantes das organizações no local. A que se acresce outra: os problemas causados pelo trauma nas crianças que ali vivem.



"É como a guerra na Síria, até mais feio", confessou Ali, um antigo refugiado que já abandonou o campo, à BBC, confessando ter conhecimento de casos de violações e assédio sexual. A guerra, explicou, repete-se dentro dos portões: no campo, também há "sectarismo e racismo, seja entre sunitas e xiitas ou curdos, árabes ou afegãos". A televisão britânica conta ter assistido a um momento desses enquanto esteve em Moria: duas pessoas foram esfaqueadas e outras sofreram ataques de pânico quando uma cena de violência irrompe na fila de espera para a comida.



Sarah Khan fugiu do Afeganistão com a família. Em Moria, diz que passa o dia na fila para comer e a noite pronta para fugir. "A violência significa que os nossos pequeninos não conseguem descansar", confessou.



Os mais novos são uma das maiores preocupações das organizações humanitárias no local, como os Médicos Sem Fronteiras. Sofrem de problemas de pele devido à falta de higiene e de doenças respiratórias causadas pelo gás lacrimogénio lançado pelas autoridades para parar os casos de violência. E sofrem de problemas mentais que levam crianças até aos 10 a "tentarem suicidar-se". "É algo com que lidamos constantemente", assumiu o coordenador dos MSF em Lesbos, Luca Fontana, explicando que não existe na ilha qualquer "psicólogo ou psquiatra". "Apesar de tentarmos transferir estas crianças para Atenas, o mais depressa possível, isso não está a acontecer. Estas crianças continuam aqui", sublinhou.



As autoridades, como o Ministério da Saúde grego ou as Nações Unidas, já foram avisadas, mas Atenas diz que nada pode fazer. "Não conseguimos lidar com isto. A situação na Grécia é conhecida. Nada posso fazer porque a União Europeia fechou as fronteiras", acusou em declarações à BBC o representante do governo grego em Moria, George Mattahiou.



Na tenta dos MSF, Fontana não tem dúvidas: "nunca vi o nível se sofrimento que testemunhados aqui todos os dias". "Até os afectados pelo Ébola tinham esperança de sobreviver. Aqui, ela é tirada aos refugiados pelo sistema".