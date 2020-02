Alemanha. Duas pessoas feridas num ataque com facas e armas de fogo

1928

After a fight in Plochingen two people were injured.

One suspect is arrested, we are searching for other suspects with special forces.#EinsatzPlochingen — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira, num ataque envolveu facas e armas de fogo em Plochingen, perto de Estugarda, na Alemanha. De acordo com as autoridades, citadas pelo Bild, uma das pessoas está gravemente ferida.Um dos suspeitos foi detido num posto de gasolina, estando outros dois em fuga. As autoridades enviaram vários elementos das forças especiais para o local, incluindo um helicóptero, com o objetivo de ajudar na procura dos fugitivos. Suspeita-se que cinco pessoas estiveram envolvidas no desentendimento.A zona do crime foi isolada e a polícia pediu que as pessoas se mantenham em casa e evitem ir para o centro da cidade.