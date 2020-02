Italiana foge ao fisco tornando-se freira em vários conventos

Uma mulher italiana tentou livrar-se de dívidas ao fisco ao fingir ser freira em clausura em diversos conventos no norte do país. A mulher, natural da Sicília, foi apanhada em Piedmont pela polícia depois de uma das freiras ter ficado desconfiada e ter avisado as autoridades.Segundo as informações dadas pela polícia aos jornalistas, e citadas pelo The Guardian, a mulher chegava aos conventos e dizia ser "uma irmã à procura de ajuda por estar gravamente doente". E em cada um dos conventos mudava a versão da história: foi sobrinha de uma das freiras num, noutro afirmou ter sido madre superior na sua congregação, noutros não embelezava a história, mudando apenas o seu nome.Todas as freiras com quem a polícia falou afirmaram que a mulher era muito simpática e amável, tendo conseguido ganhar a confiança de muitas delas. Faltou convencer aquela que a denunciou à policía, que afirmou haver muitas "contradições" nas histórias contadas pela mulher, que alterava muitas vezes as versões dos acontecimentos.Assim que a freira telefonou as autoridades dirigiram-se ao convento, onde questionaram a mulher relativamente ao seu passado. Ainda que esta tenha cooperado, mostrou-se muito confusa em relação a algumas partes da sua vida, até perceberem que a sua identificação era falsa.