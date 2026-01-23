Frio extremo coloca em risco 270 mil crianças no Afeganistão

O isolamento político e financeiro do Afeganistão, aliado às restrições impostas pelo regime talibã, dificulta a chegada e a coordenação da ajuda humanitária num dos países mais vulneráveis do mundo.

A ONU alertou esta sexta-feira que a chegada do inverno, com temperaturas negativas, coloca em risco 270 mil crianças no Afeganistão, podendo transformar uma crise humanitária já grave numa catástrofe, sobretudo nas zonas devastadas pelos recentes sismos.



"A forte queda de neve durante a noite tornou uma situação já desesperante ainda mais difícil para as crianças no leste do Afeganistão, já afetado por terramotos", afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Afeganistão em comunicado publicado numa rede social.

Os sismos que atingiram o país no ano passado deixaram milhares de famílias desalojadas, obrigando muitos sobreviventes a passar o inverno em tendas improvisadas ou debaixo de lonas de plástico, sem se conseguirem proteger das temperaturas extremas.

Esta situação de vulnerabilidade, alertou a agência da ONU, aumenta o risco de doenças respiratórias graves e hipotermia para as cerca de 270 mil crianças que enfrentam um "frio que ameaça as suas vidas".

Esta emergência de inverno atinge uma nação ainda a tentar recuperar, depois de ter sido atingida por dois sismos no final do ano passado.

O Afeganistão sofreu um sismo em setembro que fez mais de 2.200 mortos, disse a ONU, uma tragédia agravada em novembro por outro terramoto que causou mais 20 mortos e mais de 500 feridos.

