Apesar do aborto ser legal naquele estado, foi aprovada uma lei que proíbe a fundação de clínicas abortivas. Medida foi aprovada por uma comissão composta apenas por homens.

Lei do Aborto: numa cidade no Novo México nasceu um "santuário para nascituros"

Na cidade de Hobbs, estado do Novo México, muito perto da fronteira com o Texas, nasceu um "santuário para nascituros". Apesar de no estado norte-americano o aborto ser legal, esta segunda-feira foi aprovada por unanimidade numa comissão um decreto que impede o funcionamento de clínicas de aborto na cidade.