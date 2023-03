Xi-Putin: o que ganham China e Rússia uma com a outra?

Aparentemente, as relações bilaterais prosseguem na senda da "amizade sem limites". Na realidade, Putin e Xi têm interesses comuns que propiciam entendimentos tácticos, nomeadamente na competição e confronto com os Estados Unidos.

As "mudanças drásticas" no panorama geopolítico conduzem a uma maior aproximação entre a Rússia e a China, a crer no artigo de Vladimir Putin publicado hoje pelo Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista chinês, por ocasião da visita de Xi Jinping a Moscovo.